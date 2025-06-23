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ЦАХАЛ сообщила об ударах по аэродромам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по шести иранским аэродромам на западе, востоке и в центре страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по шести иранским аэродромам на западе, востоке и в центре страны.

В результате атаки в различных районах Ирана, по данным военных, уничтожены 15 боевых самолетов и вертолетов.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, удары повредили взлетно-посадочные полосы, подземные бункеры, а также самолет-заправщик. Кроме того, в сообщении израильских военных говорится, что уничтожены самолеты F-14, F-5 и AH-1, «принадлежащие иранскому режиму».

В общей сложности, согласно информации, уничтожено 15 иранских военных самолетов и вертолетов.

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