ЦАХАЛ сообщила об ударах по аэродромам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по шести иранским аэродромам на западе, востоке и в центре страны.
В результате атаки в различных районах Ирана, по данным военных, уничтожены 15 боевых самолетов и вертолетов.
Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, удары повредили взлетно-посадочные полосы, подземные бункеры, а также самолет-заправщик. Кроме того, в сообщении израильских военных говорится, что уничтожены самолеты F-14, F-5 и AH-1, «принадлежащие иранскому режиму».
В общей сложности, согласно информации, уничтожено 15 иранских военных самолетов и вертолетов.