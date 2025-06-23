Грушко заявил, что Россия не считает себя врагом Запада и готова к диалогу

По его словам, Москва готова к диалогу, но при условии отказа Запада от конфронтационной политики по отношению к РФ, прекращения расширения на восток и готовности практично взаимодействовать на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга, передает РИА Новости.