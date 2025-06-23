Россия не считает себя врагом Запада, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, Москва готова к диалогу, но при условии отказа Запада от конфронтационной политики по отношению к РФ, прекращения расширения на восток и готовности практично взаимодействовать на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга, передает РИА Новости.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что Россия фактически находится в состоянии конфликта с коллективным Западом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что одной из целей гибридной войны Запада против РФ является разрушение экономики стран ЕС.