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Грушко заявил, что Россия не считает себя врагом Запада и готова к диалогу

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова к диалогу при условии отказа Запада от конфронтационной политики.

Источник: Аргументы и факты

Россия не считает себя врагом Запада, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва готова к диалогу, но при условии отказа Запада от конфронтационной политики по отношению к РФ, прекращения расширения на восток и готовности практично взаимодействовать на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга, передает РИА Новости.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что Россия фактически находится в состоянии конфликта с коллективным Западом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что одной из целей гибридной войны Запада против РФ является разрушение экономики стран ЕС.

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