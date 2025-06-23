МИД России предупредил НАТО о применении упреждающих мер в ответ на наращивание ПРО альянса

В ответ на заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400% чтобы якобы защититься от России, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.
«Нам, видимо, стоит это воспринимать как признание мощи наших вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе СВО. Насколько быстро натовцы смогут реализовать поставленную задачу на практике, сложно сказать», — отметил Грушко, добавив, что совершенствование ПВО/ПРО в НАТО всегда двигалось сложно.
Реакция же Москвы будет зависеть от возникающих угроз, уточнил дипломат.
«В ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс проигнорировал все призывы России не двигаться на восток. В итоге, произошло целых шесть волн расширения блока. Это, отметил глава государства, рудименты неоколониальной политики, это действие с позиции силы, пренебрегающие интересами РФ.
Кроме того, на встрече с руководителями мировых информагентств, президент России заявил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.