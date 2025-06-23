Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России предупредил НАТО о применении упреждающих мер в ответ на наращивание ПРО альянса

Грушко: Москва готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

В ответ на заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400% чтобы якобы защититься от России, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

«Нам, видимо, стоит это воспринимать как признание мощи наших вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе СВО. Насколько быстро натовцы смогут реализовать поставленную задачу на практике, сложно сказать», — отметил Грушко, добавив, что совершенствование ПВО/ПРО в НАТО всегда двигалось сложно.

Реакция же Москвы будет зависеть от возникающих угроз, уточнил дипломат.

«В ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс проигнорировал все призывы России не двигаться на восток. В итоге, произошло целых шесть волн расширения блока. Это, отметил глава государства, рудименты неоколониальной политики, это действие с позиции силы, пренебрегающие интересами РФ.

Кроме того, на встрече с руководителями мировых информагентств, президент России заявил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше