МИД России предупредил НАТО о применении упреждающих мер в ответ на наращивание ПРО альянса

В ответ на заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400% чтобы якобы защититься от России, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.