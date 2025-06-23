В МИД России назвали гарантию невступления Украины в НАТО

Отмена решения саммита Североатлантического альянса 2008 года в Бухаресте о том, что Украина со временем станет членом западного военно-политического блока, может стать гарантией невступления бывшей советской республики в НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО», — поделился подробностями он.
Среди прочего, по словам представителя российского дипломатического ведомства, это подразумевает отмену решения бухарестского саммита Североатлантического альянса о будущем членстве Украины в западном военно-политическом блоке.
Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция российской стороны по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается разрешению глубинных причин конфликта. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что для Российской Федерации важно получить четкие гарантии относительно «разрыва Киева с НАТО», а также добиться того, чтобы на Украине соблюдались основополагающие права и свободы.