В МИД России назвали гарантию невступления Украины в НАТО

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция российской стороны по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается разрешению глубинных причин конфликта. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что для Российской Федерации важно получить четкие гарантии относительно «разрыва Киева с НАТО», а также добиться того, чтобы на Украине соблюдались основополагающие права и свободы.