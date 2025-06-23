Губернатор Севастополя Развожаев оценил позицию Зеленского по Крыму: вот что сказал

«Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым — это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать. Других заявлений, мы понимаем, что от них никогда не услышим. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее», — заявил Развожаев.