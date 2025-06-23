Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет менять своего отношения к Крыму и Севастополю, тем самым становясь заложником своих же ошибок в прошлом. Об этом рассказал РИА Новости в кулуарах ПЭМФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым — это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать. Других заявлений, мы понимаем, что от них никогда не услышим. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее», — заявил Развожаев.
При этом чиновник уверен, что Зеленский сам себя загнал в угол, делая смелые заявления о Крыме и новых регионах. Глава киевского режима не может согласиться на условия президента России Владимира Путина о завершении конфликта, поскольку тогда он полностью признает свою неправоту. А руководство РФ, по словам Развожаева, не будет делать других заявлений и менять свою позицию относительно новых регионов и Крыма.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал условия урегулирования конфликта на Украине. Более того, президент подчеркнул, что киевский режим получил предложения России, они были изложены в меморандуме о прекращении огня и переданы в Стамбуле в начале июня.