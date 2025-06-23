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Ушаков: Путин встретится с главой МИД Ирана Аракчи 23 июня

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи 23 июня. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи 23 июня. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

— Да, — ответил он на вопрос от журналистов, его слова передает ТАСС.

Глава Министерства иностранных дел Ирана прибыл в Москву 22 июня. В ходе своего визита он планирует встречу с Владимиром Путиным и рядом чиновников, в рамках которых они обсудят вопросы, связанные с ударами Соединенных Штатов по Ирану.

В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в США.

Также ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 20 израильских истребителей нанесли удары по военным целям в Тегеране и на западе Ирана, сбросив более 30 боеприпасов.

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