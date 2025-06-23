Военный корреспондент и ветеран боевых действий в Донбассе Александр Матюшин выдвинул версию, согласно которой на вооружении ВСУ до сих пор остаются советские зенитные комплексы, получившие лишь незначительные модернизации украинскими специалистами. По его словам, в дополнение к ним используются западные платформы, но с ракетами, произведёнными ещё в 1980-х годах, давно признанными устаревшими и снятыми с эксплуатации. Эти ракеты десятилетиями пылились на складах НАТО, пока их не отправили в зону конфликта. Он отметил, что поражает сам факт того, что они вообще запускаются, ведь при такой степени износа ракета может взорваться ещё в шахте или в лучшем случае просто не сработать.