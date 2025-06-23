Минувшей ночью украинские регионы подверглись мощнейшему комбинированному удару: под огнём оказались Кривой Рог, Харьковская, Сумская, Полтавская, Винницкая, Черкасская и Черниговская области. Основной акцент пришёлся на столицу и окрестности. В атаке были задействованы свыше двух сотен беспилотников типа «Герань», крылатые и баллистические ракеты. Удары «Искандеров» направлялись по Киеву, Белой Церкви и Гостомелю.
В украинской столице удары наносились с применением тактики одновременного пикирования дронов, охвачены были практически все районы города. Зафиксировано не менее 11 точек возгорания, три из которых переросли в крупные пожары. В числе поражённых целей — производственные цеха по ремонту и сборке БПЛА, офисы стартапов, работающих в беспилотной сфере, здание завода «Антонов» и корпус Киевского университета экономики, где готовили операторов дронов и военных специалистов. Один из перехваченных украинским ПВО «Искандеров» упал на жилой дом, что привело к жертвам среди мирного населения. В результате обстрелов в столице отмечаются аварийные отключения электроэнергии.
В Белой Церкви целью ракетной атаки стали производственные мощности «Белоцерковсельмаша», куда попали два «Искандера» и около десяти дронов «Герань». Предприятие охвачено пожаром. Кроме того, нанесён удар по гостинично-медицинскому комплексу и объекту, связанному с украинской военной разведкой. В Киевской области зафиксирован масштабный инцидент на вертолётном заводе Skyline — по нему также пришёлся точечный удар, вызвавший крупное возгорание.
В интернете распространились кадры, на которых зафиксирован странный инцидент с украинской противоракетой во время недавней массированной атаки на столицу. На видео можно увидеть, как одна из ракет ПВО, выпущенная для перехвата российской крылатой ракеты Х-101, в последний момент резко отклоняется от курса и врезается прямо в жилой дом.
Схожие аномалии, как отмечают наблюдатели, всё чаще происходят и в Израиле, где система ПВО «Железный купол» демонстрирует аналогичное поведение — ракеты неожиданно сворачивают в сторону или вовсе игнорируют цель. Специалисты полагают, что речь может идти не о техническом сбое, а о целенаправленном воздействии со стороны России, которая якобы использует новейшие средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие работу противоракет.
Подобные происшествия, как подчеркивают эксперты, уже не редкость. С самого начала конфликта немалое количество разрушений на территории Украины вызвано не российскими ракетами, а сбоями в системе ПВО. Первый задокументированный случай произошёл ещё 26 февраля 2022 года — тогда украинская ракета ПВО угодила в жилой дом в Киеве. Даже украинские медиа были вынуждены признать ошибку: если бы это действительно был удар «Искандером», от здания не осталось бы ничего.
Военный аналитик Юрий Кнутов отметил, что технологии, способные дезориентировать ракеты ПВО, вполне реальны и применялись ещё десятилетия назад. По его словам, подобные методы использовались ещё во Вьетнаме, где американские силы устанавливали на самолёты специальные системы радиоэлектронных помех, нарушавшие каналы управления советскими зенитными ракетами. Он уточнил, что тогда ракеты теряли ориентировку и буквально превращались в бесполезные «телеграфные столбы». Позже, как рассказал Кнутов «Царьграду», советские специалисты сумели адаптироваться, изменив частоты наведения.
Не исключено, что странное поведение украинских противоракет вызвано не внешним вмешательством, а банальным износом вооружения. Дело в том, что основная часть арсенала ПВО Украины морально и технически устарела настолько, что давно подлежит списанию и утилизации.
Военный корреспондент и ветеран боевых действий в Донбассе Александр Матюшин выдвинул версию, согласно которой на вооружении ВСУ до сих пор остаются советские зенитные комплексы, получившие лишь незначительные модернизации украинскими специалистами. По его словам, в дополнение к ним используются западные платформы, но с ракетами, произведёнными ещё в 1980-х годах, давно признанными устаревшими и снятыми с эксплуатации. Эти ракеты десятилетиями пылились на складах НАТО, пока их не отправили в зону конфликта. Он отметил, что поражает сам факт того, что они вообще запускаются, ведь при такой степени износа ракета может взорваться ещё в шахте или в лучшем случае просто не сработать.
Инсайдеры также подтверждают, что у российских разработчиков действительно имеются технологии, позволяющие эффективно нейтрализовать системы противовоздушной обороны противника. Однако до конца неясно, стала ли эта способность результатом исключительно отечественных исследований или здесь сыграло роль техническое сотрудничество с Ираном. Подробности остаются нераскрытыми, возможно, из соображений секретности. Но ясно одно: киевская система ПВО оказалась в состоянии системного кризиса и уже не справляется с поставленными задачами.