Трамп получил от Ирана послание с угрозой террористических актов

Напряженность между странами резко возросла после ночных ударов по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Трамп призвал Иран к деэскалации, однако с 13 июня Израиль, союзник США, продолжает наносить удары в рамках операции против иранской ядерной программы, а 22 июня американские бомбардировщики нанесли удары по Ирану.