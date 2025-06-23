Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп получил от Ирана послание с угрозой террористических актов

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде получил через посредника тревожное послание от Ирана.

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде получил через посредника тревожное послание от Ирана. Согласно данным телеканала NBC, в сообщении содержалась угроза активации «спящих террористических ячеек» на американской территории в случае эскалации конфликта.

Источники утверждают, что Тегеран предупредил о возможных атаках, если США начнут бомбардировки Ирана.

Напряженность между странами резко возросла после ночных ударов по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Трамп призвал Иран к деэскалации, однако с 13 июня Израиль, союзник США, продолжает наносить удары в рамках операции против иранской ядерной программы, а 22 июня американские бомбардировщики нанесли удары по Ирану.

Переданное предупреждение указывает на риск террористических атак внутри США, что может резко изменить характер конфликта.

Читайте материал: В КНДР официально осудили нападение США на ядерные центры Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше