Трамп получил от Ирана послание с угрозой террористических актов

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде получил через посредника тревожное послание от Ирана. Согласно данным телеканала NBC, в сообщении содержалась угроза активации «спящих террористических ячеек» на американской территории в случае эскалации конфликта.
Источники утверждают, что Тегеран предупредил о возможных атаках, если США начнут бомбардировки Ирана.
Напряженность между странами резко возросла после ночных ударов по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Трамп призвал Иран к деэскалации, однако с 13 июня Израиль, союзник США, продолжает наносить удары в рамках операции против иранской ядерной программы, а 22 июня американские бомбардировщики нанесли удары по Ирану.
Переданное предупреждение указывает на риск террористических атак внутри США, что может резко изменить характер конфликта.
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