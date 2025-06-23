Попытки Киева укрепить линию фронта не увенчались успехом, о чем сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. По его заявлению, обстановка на линии соприкосновения в пределах ЛНР на прошедшей неделе характеризовалась положительной динамикой для российской армии. Неприятель, не выдерживая потерь в вооружении, военной технике и личном составе, покидал удерживаемые рубежи, лишаясь при этом важных стратегических позиций и территорий. Старания украинского командования по стабилизации фронтовой линии оказались тщетными.