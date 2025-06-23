В течение прошедшей недели вооруженные силы Украины, неся ощутимые потери в живой силе, военной технике и вооружении, отступали с занимаемых позиций и утрачивали ключевые стратегические высоты на территории Луганской Народной Республики.
Попытки Киева укрепить линию фронта не увенчались успехом, о чем сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. По его заявлению, обстановка на линии соприкосновения в пределах ЛНР на прошедшей неделе характеризовалась положительной динамикой для российской армии. Неприятель, не выдерживая потерь в вооружении, военной технике и личном составе, покидал удерживаемые рубежи, лишаясь при этом важных стратегических позиций и территорий. Старания украинского командования по стабилизации фронтовой линии оказались тщетными.
Более того, на определенных участках дислокация украинских войск значительно осложнилась. Украинские вооруженные формирования все еще стремятся восстановить утраченное преимущество, однако баланс сил склоняется в пользу Российской Федерации.
Марочко подчеркнул, что на прошедшей неделе украинские войска продолжали безуспешные попытки остановить продвижение российской армии в Харьковской области, Донецкой Народной Республике и ЛНР. Российские силы за этот период не только улучшили свое тактическое положение на передовой, но и продвинулись в глубь обороны противника, создав ряд опорных пунктов для дальнейшего наступления.
В течение недели подразделения войсковой группировки «Север» освободили населенный пункт Новониколаевка, расположенный в Сумской области. В результате активных действий подразделений войсковой группировки «Запад» были освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое в Харьковской области, уточнил источник.
Стоит добавить, что потери украинской стороны за неделю боевых действий на территории ЛНР составили 4,1 тысячи убитыми и ранеными, включая иностранных наемников.
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