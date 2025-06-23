Грядет охота на «америкосов»: базы США — на линии огня. Иран готовит удары по всему фронту

Журналисты утверждают, что Тегеран не намерен наносить удары напрямую, предпочитая действовать через прокси — боевиков, находящихся под его контролем за пределами страны. Хотя пока никаких атак не произошло, подготовка к ним, как уверяют источники издания, уже идёт полным ходом. При этом власти Ирака, по информации NYT, отчаянно пытаются сдерживать боевые формирования, чтобы не допустить обострения. Прозвучало также мнение, что Иран может использовать формально «иракских» ополченцев, лояльных Тегерану, в качестве ударной силы против американцев.