Грядет охота на «америкосов»: базы США — на линии огня. Иран готовит удары по всему фронту

Американская пресса, ссылаясь на источники в разведсообществе США, сообщила о тревожных признаках: структуры, связанные с Ираном, готовят удары по американским базам в Сирии и Ираке. По информации New York Times, разведка якобы зафиксировала соответствующую активность, а документы, касающиеся возможного ответа, уже легли на стол Дональду Трампу.
Журналисты утверждают, что Тегеран не намерен наносить удары напрямую, предпочитая действовать через прокси — боевиков, находящихся под его контролем за пределами страны. Хотя пока никаких атак не произошло, подготовка к ним, как уверяют источники издания, уже идёт полным ходом. При этом власти Ирака, по информации NYT, отчаянно пытаются сдерживать боевые формирования, чтобы не допустить обострения. Прозвучало также мнение, что Иран может использовать формально «иракских» ополченцев, лояльных Тегерану, в качестве ударной силы против американцев.
После того как 22 июня ВВС США нанесли удар по иранским ядерным объектам, в отставке заговорили и военные. Подполковник армии США Дэниел Дэвис выступил с резким призывом — срочно выводить американские войска с Ближнего Востока, прежде чем они станут мишенью. Он предупредил, что в случае удара со стороны Ирана американский военный контингент, особенно на базах в Ираке и Сирии, окажется фактически под расстрелом.
В американских структурах власти уже всерьёз ожидают удара возмездия. По инсайдерской информации, Иран может нанести ответ в течение ближайших 48 часов — и почти половина этого срока уже истекла. Как подчёркивает American Security Project, США располагают внушительным числом баз на Ближнем Востоке — не менее 55 объектов, охраняемых почти сорока тысячами американских солдат. Основные силы сосредоточены в Кувейте, Бахрейне и Катаре, и все они потенциально находятся под прицелом.
После серии авиаударов, нанесённых США по объектам иранской ядерной инфраструктуры, Корпус стражей исламской революции выступил с крайне жёстким заявлением. Иранские военные ясно дали понять: конфликт выходит за рамки региона и теперь непосредственно касается всей американской нации. По их словам, последствия удара ощутит каждый американец — где бы он ни находился и независимо от своего статуса.
КСИР прокомментировал также недавние высказывания Дональда Трампа, связав их с агрессией против суверенного государства. В своём заявлении представители иранского военного корпуса подчеркнули, что Вашингтон перешёл черту, и теперь любой гражданин США, будь то военный или обычный житель, автоматически попадает в категорию целей. По мнению Тегерана, действия американской стороны стали точкой невозврата и ознаменовали начало качественно нового этапа противостояния.
Эта позиция получила официальное подтверждение и от иранского МИД. Глава дипломатического ведомства Аббас Арагчи обвинил США в грубейшем нарушении международных норм и правовых договорённостей. Он заявил, что атака на иранские ядерные объекты стала прямым посягательством на мирную атомную программу и одновременно — ударом по глобальному режиму нераспространения ядерного оружия.
«Пиндосы (прозвище американских солдат — прим.ред.), берегитесь», — пишут пользователи в соцсетях.