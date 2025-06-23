35 лет назад Республика Молдова приняла Декларацию о Суверенитете — акт мужества в империи, которая начинала распадаться. Это был первый шаг к тому, чтобы самим принимать решения для себя.
Суверенитет — это реальная власть народа самостоятельно принимать решения, без диктата извне и без скрытого влияния изнутри.
Суверенитет не поётся, не маршируется и не размахивается с вершины флагов. Суверенитет осуществляется. За него борются. Его сохраняют.
Он строится ежедневно через функционирующие институты, независимую юстицию, прочную экономику, уважение к воле граждан и через способность государства принимать решения от собственного имени.
Легко организовывать марши «за суверенитет», в то время как ежедневно уступаешь его части другим: через политический захват институтов, через юстицию, контролируемую партийными интересами, через беспрецедентную внешнюю задолженность, через непрозрачные соглашения и через слепое принятие личных убеждений, даже когда они противоречат национальным интересам.
Суверенитет — это не торжественный ритуал, а болезненное упражнение ответственности. Он измеряется не количеством сделанных шагов по бульвару, а тем, насколько свободно и достойно ты можешь ежедневно защищать национальные интересы.
Сегодня, спустя 35 лет после того основополагающего акта, мы обязаны называть вещи своими именами: Республика Молдова теряет суверенитет не под давлением империи, а из-за неспособности, цинизма и политического дилетантизма, которые подорвали функционирование государства.
Но суверенитет не отменяется ошибками отдельных лиц. Он остаётся живым идеалом, который можно вернуть посредством трезвости, ответственности и подлинной политической воли.
И эта борьба принадлежит всем нам, потому что суверенитет — это право будущих поколений, а не привилегия тех, кто временно находится у власти.