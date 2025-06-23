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Замглавы МИД Грушко назвал три условия восстановления диалога с Западом

Россия не считает себя врагом Запада, заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Москва готова к диалогу, но только если оппоненты откажутся от конфронтационной политики.

Источник: РИА "Новости"

Грушко прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который не исключил нормализации отношений с Россией в будущем. По мнению замминистра, речь идет об «очень долгосрочной перспективе», которая еще не прослеживается на горизонте.

«Мы… готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России», — сказал Александр Грушко. В качестве других важных условий он назвал прекращение расширения НАТО на восток и готовность западных стран «к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга».

Кремль называл эфемерной декларируемую странами НАТО российскую угрозу, на фоне которой альянс намерен увеличить возможности своей противовоздушной обороны на 400%. Президент Владимир Путин при этом не считает перевооружение НАТО угрозой для России. Он также назвал «легенду» о возможном нападении России на НАТО бредом.

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