Замглавы МИД Грушко назвал три условия восстановления диалога с Западом

«Мы… готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России», — сказал Александр Грушко. В качестве других важных условий он назвал прекращение расширения НАТО на восток и готовность западных стран «к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга».