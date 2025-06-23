Иран подчеркивает важность консультаций с Россией в условиях эскалации

«В текущих новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение», — отметил министр в эфире иранской гостелерадиокомпании. Он напомнил, что у Тегерана и Москвы традиционно существуют общие озабоченности и противники на мировой арене. По его словам, страны разделяют схожие взгляды на многие вопросы и стремятся к скоординированным действиям для защиты своих интересов.