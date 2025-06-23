NHK: премьер Японии может пропустить саммит НАТО из-за войны на Ближнем Востоке

По словам источников, Сигэру Исиба принял во внимание эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, в том числе удары США по ядерным объектам Ирана. Как уточнили собеседники, премьер решил отказаться от поездки после того, как президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Ли Чжэ Мён также допустили, что могут пропустить саммит.