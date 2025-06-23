NHK: премьер Японии может пропустить саммит НАТО из-за войны на Ближнем Востоке

По словам источников, Сигэру Исиба принял во внимание эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, в том числе удары США по ядерным объектам Ирана. Как уточнили собеседники, премьер решил отказаться от поездки после того, как президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Ли Чжэ Мён также допустили, что могут пропустить саммит.
Исиба посещал саммит альянса три года подряд в качестве главы страны-партнера. 22 июня он воздержался от поддержки ударов США по территории Ирана для сохранения дружеских отношений с Тегераном, передает Kyodo. Позже он заявил, что действия Вашингтона «демонстрируют решимость деэскалировать ситуацию, не допуская при этом создания Ираном ядерного оружия».