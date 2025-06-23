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Путин встретится 23 июня с главой МИД Ирана Арагчи

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с министром иностранных дел Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июня 2025 года, состоится встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, общаясь с журналистами.

«Да», — ответил российский политик на соответствующий вопрос о предстоящей встрече лидера РФ с представителем Ирана.

Напомним, Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, высказал свою позицию относительно обострения конфликта между Ираном и Израилем. Глава России подчеркнул, что сейчас очень важно призывать к миру и стороны конфликта должны делать соответствующие шаги для прекращения противостояния. При этом Путин был осмотрителен, прогнозируя последствия о возможных ударах Израиля по ядерным объектам Ирана. Разговаривая с иностранными журналистами, президент РФ заявил, что даже думать об этом не хочет, не то что прогнозировать последствия и реакцию мирового сообщества.