Путин встретится 23 июня с главой МИД Ирана Арагчи

Напомним, Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, высказал свою позицию относительно обострения конфликта между Ираном и Израилем. Глава России подчеркнул, что сейчас очень важно призывать к миру и стороны конфликта должны делать соответствующие шаги для прекращения противостояния. При этом Путин был осмотрителен, прогнозируя последствия о возможных ударах Израиля по ядерным объектам Ирана. Разговаривая с иностранными журналистами, президент РФ заявил, что даже думать об этом не хочет, не то что прогнозировать последствия и реакцию мирового сообщества.