Экс-премьер Украины Азаров: здравых политических сил на Украине сейчас нет

В настоящее время на Украине нет здравых политических сил, поэтому даже проведение президентских выборов не привело бы к улучшению ситуации, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Что придёт на смену Зеленскому? Это вопрос, который меня сейчас больше всего волнует и интересует. Потому что если произойдёт сценарий, который обсуждается в украинских кругах, то это будет передача власти от Зеленского к другому человеку», — заявил Азаров РИА Новости.
Согласно украинской конституции, в случае отставки президента временно исполняющим обязанности главы государства становится спикер Верховной рады. В настоящее время это Руслан Стефанчук. В течение 100 дней должны быть проведены новые выборы президента.
«Во-первых, сразу же появляются временные рамки — 100 дней. По конституции, Стефанчук не может управлять Украиной дольше 100 дней, он обязан провести выборы. А выборы из кого? В условиях, которые сложились в последние годы, из кого проводить выборы? Придут ли украинцы на выборы и за кого они будут голосовать? Есть ли хоть одна подходящая кандидатура, которая способна управлять страной в такой сложной ситуации?» — задаётся вопросом Азаров.
Он отметил, что, несмотря на то, что в рейтингах украинских политиков есть несколько популярных фигур, у них нет политических партий, на которые можно было бы опереться.
Ранее Николай Азаров выразил мнение, что Владимир Зеленский уйдёт в отставку в связи с истечением срока полномочий и покинет страну.