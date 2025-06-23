Экс-премьер Украины Азаров: здравых политических сил на Украине сейчас нет

«Во-первых, сразу же появляются временные рамки — 100 дней. По конституции, Стефанчук не может управлять Украиной дольше 100 дней, он обязан провести выборы. А выборы из кого? В условиях, которые сложились в последние годы, из кого проводить выборы? Придут ли украинцы на выборы и за кого они будут голосовать? Есть ли хоть одна подходящая кандидатура, которая способна управлять страной в такой сложной ситуации?» — задаётся вопросом Азаров.