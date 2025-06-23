Назван возможный ответ Ирана на атаку США

Атаки на США теперь неизбежны и будут быстрыми и многоуровневыми, исходя из масштабов ущерба, нанесенного ударами американской стороны, поделилась своей точкой зрения замдиректора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.