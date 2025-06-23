Назван возможный ответ Ирана на атаку США

Атака Соединенных Штатов на ядерные объекты может заставить Иран прекратить международный мониторинг ядерной программы и рассмотреть возможность разработки бомбы, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, несмотря на заявления Вашингтона, программа не была полностью уничтожена.
Атаки на США теперь неизбежны и будут быстрыми и многоуровневыми, исходя из масштабов ущерба, нанесенного ударами американской стороны, поделилась своей точкой зрения замдиректора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об уничтожении всех иранских ядерных объектов. По словам хозяина Белого дома, им был нанесен колоссальный ущерб.