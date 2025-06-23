Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван возможный ответ Ирана на атаку США

Атака Соединенных Штатов на ядерные объекты может заставить Иран прекратить международный мониторинг ядерной программы и рассмотреть возможность разработки бомбы, сообщает Bloomberg.

Атака Соединенных Штатов на ядерные объекты может заставить Иран прекратить международный мониторинг ядерной программы и рассмотреть возможность разработки бомбы, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, несмотря на заявления Вашингтона, программа не была полностью уничтожена.

Атаки на США теперь неизбежны и будут быстрыми и многоуровневыми, исходя из масштабов ущерба, нанесенного ударами американской стороны, поделилась своей точкой зрения замдиректора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об уничтожении всех иранских ядерных объектов. По словам хозяина Белого дома, им был нанесен колоссальный ущерб.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше