Премьер Японии отказался посетить саммит НАТО

Ранее стало известно, что совет НАТО по Украине не состоится в рамках саммита в Гааге. Как сообщает Politico, это решение стало очередной уступкой со стороны США, которые стремятся минимизировать внимание к военному конфликту. Несмотря на приглашение Украине, подтверждённое генсеком альянса Марком Рютте, Вашингтон не заинтересован в акцентировании неудач Трампа в урегулировании этого кризиса.