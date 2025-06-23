Премьер Японии отказался посетить саммит НАТО

«Исиба обдумывает возможность пропустить саммит НАТО», — заявили агентству Kyodo.
По данным телеканала NHK, Исиба принял решение не посещать встречу в Гааге из-за эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, включая недавние удары США по Ирану. Дополнительным фактором стало вероятное отсутствие американского президента Дональда Трампа на саммите.
Впервые за несколько лет японский премьер не примет участие в мероприятии альянса. На саммите, как ожидается, страну представит министр иностранных дел Такэси Ивая.
К слову, ранее от участия в саммите отказался президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён также, сославшись на занятость внутренними делами и нестабильность ближневосточного региона.
Ранее стало известно, что совет НАТО по Украине не состоится в рамках саммита в Гааге. Как сообщает Politico, это решение стало очередной уступкой со стороны США, которые стремятся минимизировать внимание к военному конфликту. Несмотря на приглашение Украине, подтверждённое генсеком альянса Марком Рютте, Вашингтон не заинтересован в акцентировании неудач Трампа в урегулировании этого кризиса.