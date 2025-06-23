Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Японии отказался посетить саммит НАТО

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба отказывается от участия в саммите НАТО, который должен состояться 24−25 июня. Об этом сообщают ведущие японские СМИ со ссылкой на информированные источники.

Источник: Life.ru

«Исиба обдумывает возможность пропустить саммит НАТО», — заявили агентству Kyodo.

По данным телеканала NHK, Исиба принял решение не посещать встречу в Гааге из-за эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, включая недавние удары США по Ирану. Дополнительным фактором стало вероятное отсутствие американского президента Дональда Трампа на саммите.

Впервые за несколько лет японский премьер не примет участие в мероприятии альянса. На саммите, как ожидается, страну представит министр иностранных дел Такэси Ивая.

К слову, ранее от участия в саммите отказался президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён также, сославшись на занятость внутренними делами и нестабильность ближневосточного региона.

Ранее стало известно, что совет НАТО по Украине не состоится в рамках саммита в Гааге. Как сообщает Politico, это решение стало очередной уступкой со стороны США, которые стремятся минимизировать внимание к военному конфликту. Несмотря на приглашение Украине, подтверждённое генсеком альянса Марком Рютте, Вашингтон не заинтересован в акцентировании неудач Трампа в урегулировании этого кризиса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше