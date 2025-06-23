Путин переговорит с одним из ближневосточных лидеров

Ранее Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, обсуждая вопросы региональной безопасности и сотрудничества. Россия с самого начала нового конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем давала понять, что выступает за мир между сторонами конфликта.