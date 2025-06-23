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Путин переговорит с одним из ближневосточных лидеров

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин переговорит с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака», — заявил Ушаков на брифинге. Его слова передает РИА Новости. Он не уточнил, какие темы будут затронуты в ходе переговоров.

Ранее Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, обсуждая вопросы региональной безопасности и сотрудничества. Россия с самого начала нового конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем давала понять, что выступает за мир между сторонами конфликта.