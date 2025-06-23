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Пушилин: освобождены населенные пункты ДНР, откуда наступали ВСУ в 2023-м

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении всех населенных пунктов, откуда ВСУ начинали контрнаступление в 2023 году.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ освободили в ДНР все населенные пункты, откуда ВСУ начинали контрнаступление в 2023 году, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, за прошлую неделю в ДНР были освобождены несколько населенных пунктов: Ульяновка, Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудова.

«И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт, потому что с его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», — сказал Пушилин.

Напомним, об освобождении поселка Перебудова стало известно накануне. Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье.