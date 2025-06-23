NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США

Иран эвакуировал оборудование и уран с ядерного объекта в Фордо за несколько дней до того, как США нанесли по нему удар, сообщает New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.
В воскресенье генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на объекте в Фордо обнаружены воронки от снарядов. По его словам, сейчас невозможно оценить степень повреждений под землёй на объекте.
«Есть информация о том, что Иран вывез оборудование и уран с объекта в последние дни. Появляются новые доказательства того, что иранцы, учитывая неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа о военных действиях, вывезли 400 килограммов урана, обогащённого до 60%», — пишет издание со ссылкой на двух израильских чиновников, знакомых с данными разведки.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ударами были затронуты места, которые находятся гораздо ниже уровня земли. Трамп подчеркивал, что слово «уничтожение» является «точным термином», которым можно описать результат этой атаки.