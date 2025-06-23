NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США

«Есть информация о том, что Иран вывез оборудование и уран с объекта в последние дни. Появляются новые доказательства того, что иранцы, учитывая неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа о военных действиях, вывезли 400 килограммов урана, обогащённого до 60%», — пишет издание со ссылкой на двух израильских чиновников, знакомых с данными разведки.