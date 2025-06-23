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Путин обозначил, почему возник конфликт на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала одним из проявлений мировой дестабилизации. Его слова передают журналисты.

К новому конфликту на Ближнем Востоке привела дестабилизация в мире, уверен Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала одним из проявлений мировой дестабилизации. Его слова передают журналисты.

«Одним из проявлений дестабилизации в мире стало обострение конфликта на Ближнем Востоке», — подчеркнул глава государства. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за справедливый мировой порядок и соблюдение международных правил, в том числе в торговле. На встречах с мировыми лидерами он отмечал, что современное человечество сталкивается с эпохой вооруженных конфликтов и торговых противостояний, а Москва против торговых войн и ограничений, противоречащих принципам международного права.