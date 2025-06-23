Путин обозначил, почему возник конфликт на Ближнем Востоке

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за справедливый мировой порядок и соблюдение международных правил, в том числе в торговле. На встречах с мировыми лидерами он отмечал, что современное человечество сталкивается с эпохой вооруженных конфликтов и торговых противостояний, а Москва против торговых войн и ограничений, противоречащих принципам международного права.