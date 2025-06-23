В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Ранее Песков заявил, что для встречи Трампа и Путина необходима серьёзная подготовка на экспертном уровне. Это поможет создать условия для продуктивного диалога между двумя странами. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что встреча лидеров пока не планируется, не исключая возможность политиков пересечься на территории третьей страны.