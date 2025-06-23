Ушаков сообщил о контактах России и США по Ирану

Эксперты отмечают, что поддержание диалога между Москвой и Вашингтоном по ключевым международным вопросам, включая иранское направление, имеет важное значение для глобальной стабильности. В ближайшее время стороны могут активизировать переговорный процесс для поиска путей деэскалации в регионе.