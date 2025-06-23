Ушаков сообщил о контактах России и США по Ирану

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон продолжают диалог, включая обсуждение ситуации вокруг Ирана. «Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе», — заявил Ушаков журналистам.
Дипломатические каналы связи между двумя странами остаются открытыми. Обсуждение иранской тематики приобретает особую актуальность на фоне недавней эскалации напряженности в регионе. Ранее США и их союзники выражали озабоченность в связи с развитием ядерной программы Тегерана.
Эксперты отмечают, что поддержание диалога между Москвой и Вашингтоном по ключевым международным вопросам, включая иранское направление, имеет важное значение для глобальной стабильности. В ближайшее время стороны могут активизировать переговорный процесс для поиска путей деэскалации в регионе.
Российская Федерация решительно осудила нанесение ударов ВС США по иранским ядерным объектам. Москва указала, что данные действия грубо нарушают международное право.
Читайте материал: Трамп получил от Ирана послание с угрозой террористических актов.