Сенат вернул в мажилис новый Налоговый кодекс

В целях равнозначного подхода и учитывая, что КФХ являются такими же предпринимателями как ИП, но занимающимися иным видом экономической деятельности, предлагается предусмотреть обложение ИПН доходов КФХ свыше 230 000 МРП также по ставке 15%. Но учитывая имеющуюся льготу в размере 70%, ставка ИПН по КФХ будет в размере 4,5%;