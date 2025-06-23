Сенат вернул в мажилис новый Налоговый кодекс

В ходе обсуждения Налогового кодекса и подготовки его ко второму чтению в сенате предложили следующие изменения:
- введение прогрессивного налогообложения индивидуального подоходного налога (далее — ИПН) по доходам крестьянских или фермерских хозяйств (далее — КФХ).
Ранее правительством был инициирован вопрос по введению прогрессивного налогообложения по ИПН по совокупным доходам граждан свыше 8500 МРП и по доходам ИП, работающим в общеустановленном порядке, свыше 230 000 МРП, в размере 15%.
В целях равнозначного подхода и учитывая, что КФХ являются такими же предпринимателями как ИП, но занимающимися иным видом экономической деятельности, предлагается предусмотреть обложение ИПН доходов КФХ свыше 230 000 МРП также по ставке 15%. Но учитывая имеющуюся льготу в размере 70%, ставка ИПН по КФХ будет в размере 4,5%;
- в целях исключения арбитража между Казахстанской фондовой биржей (далее — KASE) и биржей Международного финансового центра «Астана» предлагается налоговая льгота по освобождению от ИПН дивидендов по доходам граждан, связанным с обращением ценных бумаг на KASE;
- предусматривается льгота по освобождению от налога на добавленную стоимость (далее — НДС) операций, связанных с платежными карточками. Необходимо сохранение существующей льготы во избежание сложностей с международными платежными системами по обслуживанию клиентов казахстанских банков и удорожания стоимости транзакций при оплате картами;
- устанавливаются отдельные нормы по налогообложению предметов роскоши. Плательщиками акциза на предметы роскоши будут только физические лица. При этом обложение таких предметов роскоши, как автомобили, суда и летательные аппараты, будет не только при их импорте, но и при их продаже внутри страны, если их стоимость свыше предельных сумм (для автомобилей — более 75 млн тенге, для судов и летательных аппаратов — более 100 млн тенге);
- предлагается сохранить действующую налоговую льготу для нерезидентов по доходам, связанным с оборотом с государственными ценными бумагами (далее — ГЦБ). Привлечение иностранных инвесторов на рынок ГЦБ является ключевым направлением для диверсификации инвесторской базы и устойчивого финансирования бюджетного дефицита. Поэтому введение налогообложения доходов нерезидентов от оборотов с ГЦБ может привести к оттоку капитала;
- предложено дополнение, согласно которому изменения в Налоговый кодекс касательно объекта налогообложения, налоговой базы, увеличения категорий налогоплательщиков (налоговых агентов), отмены или уменьшения вычета или льготы, могут быть приняты не позднее 1 июля текущего года и введены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия;
- предусматривается приостановление электронной счет-фактуры в случае неисполнения налогоплательщиком уведомления о предполагаемых расхождениях по результатам камерального контроля;
- предлагается предусмотреть для физического лица налоговый вычет по социальным отчислениям, удерживаемым с доходов физических лиц по договорам гражданско-правового характера;
- предусматривается норма, освобождающая от НДС обороты по реализации товаров, работ, услуг в предприятиях, где численность работников, являющихся лицами с инвалидностью, составляет не менее 10 человек;
- устанавливается ставка НДС в размере 10% к обороту по реализации отечественных периодических печатных изданий;
- предлагается сохранить действующие ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения первой категории;
- устанавливается, что в целях налогообложения в качестве дохода налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, не рассматривается стоимость безвозмездно переданного ему имущества;
- предусматривается, что по международным деловым операциям и сделкам, совершенным на территории РК и непосредственно взаимосвязанным с международными деловыми операциями, доход от объектов интеллектуальной собственности определяется с учетом Закона Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании»;
- предлагается исключение нормы по освобождению от обложения НДС оборотов по реализации социально-значимых продовольственных товаров.
Таким образом, депутаты сената приняли решение не одобрить отдельные статьи Налогового кодекса и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей кодекса.
Напомним, депутаты мажилиса 30 апреля во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.
«Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года», — сказано в сообщении.