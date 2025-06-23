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Депутат Карп публично унизил президента: список правящей партии на выборах в Молдове формирует Политбюро, а не Санду

По его словам, спикер Игорь Гросу делегирован для обсуждения, а затем для объявления решения, Санду может кому-то симпатизировать, но все решает Политбюро.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ПАС Карп унизил президента Санду: Партийные списки на выборы в парламент составляет не она, а Политбюро нашего формирования.

— Майя Санду участвует в формировании избирательного списка Партии действия и солидарности? — задал Карпу вопрос журналист.

"Они публично поблагодарили друг друга за приглашение принять участие в процессе европейской интеграции. Обсуждения, безусловно, были с Игорем Гросу, и они начались после нового года. И не только с ним, но и с другими людьми.

Мы в Политбюро обсуждаем, кого мы можем пригласить присоединиться к нам в процессе интеграции. Игорь Гросу делегирован для обсуждения с ними, а затем для объявления решения.

Санду может кому-то симпатизировать, но все решает Политбюро", — ответил Карп.

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