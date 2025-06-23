Депутат Карп публично унизил президента: список правящей партии на выборах в Молдове формирует Политбюро, а не Санду

Депутат ПАС Карп унизил президента Санду: Партийные списки на выборы в парламент составляет не она, а Политбюро нашего формирования.
— Майя Санду участвует в формировании избирательного списка Партии действия и солидарности? — задал Карпу вопрос журналист.
"Они публично поблагодарили друг друга за приглашение принять участие в процессе европейской интеграции. Обсуждения, безусловно, были с Игорем Гросу, и они начались после нового года. И не только с ним, но и с другими людьми.
Мы в Политбюро обсуждаем, кого мы можем пригласить присоединиться к нам в процессе интеграции. Игорь Гросу делегирован для обсуждения с ними, а затем для объявления решения.
Санду может кому-то симпатизировать, но все решает Политбюро", — ответил Карп.