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Иркутская область заключила 28 соглашений на Петербургском форуме

Иркутская область, НИА-Байкал — Итогом работы официальной делегации Правительства Иркутской области на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме стали 28 соглашений, в том числе — 15 инвестиционных. Об этом сообщил Губернатор Игорь Кобзев.

Источник: Правительство Иркутской области

За два дня интенсивной работы на полях форума команда Правительства региона заключила 28 соглашений, 15 из которых — инвестиционные. Общий объем инвестиций составил 37,2 млрд рублей. Это реальные средства, которые будут вложены в развитие региона бизнесом и госкорпорациями в ближайшие годы. Глава региона Игорь Кобзев считает, что задачи, которые ставились перед собой на форуме, достигнуты.

В числе наиболее крупных соглашений глава региона назвал договоренности с ООО «Фортал», Объединенной компанией Wildberries&Russ, ВЭБ.РФ и «Азимут Хотелс Компани», а также с ООО «Иркутский масложиркомбинат», СХАО «Белореченское», ООО «Водоход» и ООО «Элит». Кобзев подчеркнул, что бизнес — как региональный, так и федерального уровня — видит перспективы развития на территории Иркутской области.

Кроме того, в рамках форума были проведены переговоры с представителями федеральных органов власти по вопросам реализации проектов, связанных со строительством дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Общий объем бюджетных инвестиций в эти проекты составил 64 млрд рублей, из которых 52 млрд планируется вложить в 2025—2027 годах.

Общий итог работы официальной делегации Иркутской области на ПМЭФ-2025 составил свыше 101,7 млрд рублей, уточняет пресс-служба Правительства региона. Ход реализации инвестиционных проектов «Газпрома» рассмотрели Игорь Кобзев и глава компании Алексей Миллер в ходе рабочей встречи на форуме.

Компания продолжает наращивать мощности Ковыктинского месторождения, которое является базовым для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Игорь Кобзев и Алексей Миллер подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции, включая импортозамещающую, в интересах компании. Документ рассчитан на 2025—2028 годы и заключен в развитие ранее действовавшего соглашения.

Большое значение Правительство Иркутской области уделяет развитию международных и межрегиональных связей. В рамках форума Игорь Кобзев обсудил направления взаимодействия с представителями Союзного государства России и Белоруссии. Также был подписан план реализации соглашения между Иркутской областью и Республикой Тыва, что даст новый импульс развитию взаимодействия между регионами.

В завершение работы на ПМЭФ Игорь Кобзев провел встречу с представителями Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Иркутское землячество “Ангара”». Глава региона отметил, что землячество проводит большую работу по развитию и сохранению культурных связей Приангарья и Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

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