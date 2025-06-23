Иркутская область заключила 28 соглашений на Петербургском форуме

За два дня интенсивной работы на полях форума команда Правительства региона заключила 28 соглашений, 15 из которых — инвестиционные. Общий объем инвестиций составил 37,2 млрд рублей. Это реальные средства, которые будут вложены в развитие региона бизнесом и госкорпорациями в ближайшие годы. Глава региона Игорь Кобзев считает, что задачи, которые ставились перед собой на форуме, достигнуты.