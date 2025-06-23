Путин назвал войну Израиля и Ирана проявлением мировой дестабилизации

Свою позицию по ирано-израильскому конфликту Владимир Путин обозначил в приветственном слове организаторам и участникам форума «Примаковские чтения». Текст прочитал помощник президента Юрий Ушаков.
«Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели… к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне. Одним из проявлений этого стало нынешнее трагическое обострение конфликта на Ближнем Востоке», — прочитал слова президента Ушаков (цитата по «РИА Новости»).
13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал объекты атомной инфраструктуры в Иране. 22 июня удары по иранским ядерным объектам нанесли США. МИД России решительно осудил эскалацию.