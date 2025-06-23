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Путин назвал войну Израиля и Ирана проявлением мировой дестабилизации

Президент России Владимир Путин считает, что причиной эскалации конфликта между Израилем и Ираном стала существенная дестабилизация обстановки в мире. К этому, по его словам, привели попытки западных стран помешать выстраиванию многополярного мира.

Источник: Пресс-служба Президента России

Свою позицию по ирано-израильскому конфликту Владимир Путин обозначил в приветственном слове организаторам и участникам форума «Примаковские чтения». Текст прочитал помощник президента Юрий Ушаков.

«Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели… к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне. Одним из проявлений этого стало нынешнее трагическое обострение конфликта на Ближнем Востоке», — прочитал слова президента Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал объекты атомной инфраструктуры в Иране. 22 июня удары по иранским ядерным объектам нанесли США. МИД России решительно осудил эскалацию.