Глава Башкирии назвал самые важные результаты ПМЭФ.

Глава Башкирии на оперативном совещании правительства в ЦУРе подытожил работу делегации Башкирии на ПМЭФ, который прошел на прошлой неделе, и отметил самые важные результаты, озвученные на полях форума.
Радий Хабиров напомнил, что уже второй год подряд Башкирия удерживает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.
«В этом году мы тоже третьи в стране. Мы разделили место с Московской областью. Это очень хороший результат. Поэтому всех вас поздравляю, хорошая работа всей управленческой команды», — подчеркнул он.
Кроме того, Башкирия в своей группе заняла третье место в пилотном рейтинге «дронофикации» регионов. Первое место у Калужской области, второй стала Рязанская область.
«Это большая и перспективная работа, которая определит перспективы развития промышленности и в целом жизни в нашей стране», — пояснил Глава региона.
Наш регион оказался в тройке лидеров и по развитию газомоторного топлива, уступив только Санкт-Петербургу и Ростовской области. По количеству введенных газовых заправок Башкирия стала абсолютным рекордсменом. За год заработали 21 АГНКС, подчеркнул Радий Хабиров.