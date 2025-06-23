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Из Израиля вернулись 19 молдавских граждан — МИД

На родину из Израиля вернулись 19 молдавских граждан, сообщили в МИД Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В результате усилий, координируемых Кризисной ячейкой МИД в сотрудничестве с Посольством Республики Молдова в Государстве Израиль и при поддержке Посольства Украины в Тель-Авиве, группа из 19 молдавских граждан вернулась домой из Израиля, сообщили в МИД РМ.

Уточняется, что совместная операция при значительной поддержке украинских партнеров прошла успешно: граждане были благополучно эвакуированы из Израиля в Египет, откуда они сели на рейс, предоставленный украинской стороной.

Все 19 граждан благополучно прибыли в Кишинев.

«Министерство иностранных дел благодарит украинских дипломатов в Тель-Авиве и Кишиневе за весомый вклад в реализацию этой миссии и за солидарность, проявленную в чрезвычайно сложном региональном контексте», — отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что миссия по эвакуации была реализована благодаря усилиям посольства Республики Молдова в Тель-Авиве.