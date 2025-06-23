Из Израиля вернулись 19 молдавских граждан — МИД

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В результате усилий, координируемых Кризисной ячейкой МИД в сотрудничестве с Посольством Республики Молдова в Государстве Израиль и при поддержке Посольства Украины в Тель-Авиве, группа из 19 молдавских граждан вернулась домой из Израиля, сообщили в МИД РМ.