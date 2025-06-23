В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану

«В воскресенье в более чем десятке американских городов прошли демонстрации против авиаударов по приказу администрации Трампа по Ирану», — говорится в материале.
Антивоенные выступления прошли, в частности, в Нью-Йорке, Ричмонде, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе.
Протестующие несли флаги Ирана и плакаты с призывами против боевых действий.
Атака США на Иран
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время. США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку. МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.