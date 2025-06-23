Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране назвали удары США по республике стратегической ошибкой Трампа

ТЕГЕРАН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп совершил стратегическую ошибку, приказав нанести удары по территории Ирана.

Источник: Reuters

Такое мнение выразил председатель Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Сумасшедший американский президент, официально и напрямую вступив в войну против Ирана и поддержав преступную банду сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), довел до конца свою стратегическую ошибку», — приводит его слова иранское агентство Tasnim.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше