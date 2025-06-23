В Иране назвали удары США по республике стратегической ошибкой Трампа

Такое мнение выразил председатель Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.
«Сумасшедший американский президент, официально и напрямую вступив в войну против Ирана и поддержав преступную банду сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), довел до конца свою стратегическую ошибку», — приводит его слова иранское агентство Tasnim.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше