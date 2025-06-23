Текслер: Бажовский фестиваль очередной раз побил рекорды посещаемости

«В этом году XXXI Всероссийский Бажовский фестиваль очередной раз побил рекорды посещаемости: тысячи зрителей, гостей, мастеров и артистов из самых разных уголков России, гости из Узбекистана. Беспрецедентное число участников демонстрирует растущий интерес к народному творчеству, к нашей общей истории и многовековой культуре. Мы гордимся тем, что Бажовка родилась и состоялась у нас, в Челябинской области и объединяет представителей разных народов и поколений, сохраняя и развивая богатое наследие фольклорного искусства, ремесел и народного творчества нашей страны», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Благодаря логистически выстроенным транспортным маршрутам, большинство гостей смогли прибыть на территорию фестиваля уже к 11 утра субботы и торжественному открытию Бажовки.
Особое внимание вызывает внушительное число участников фестиваля: свыше 3500 мастеров и артистов, представлявших богатое наследие народного творчества из различных уголков России (это на 1000 человек больше чем в прошлом году). Среди них гости из многочисленных регионов: Курганская, Тюменская, Свердловская, Самарская, Омская, Кировская, Ростовская области, столица Москва, Пермский край, Ханты-Мансийский АО, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан и Татарстан.
«Мы площадку под Бажовский фестиваль выбирали с запасом. А вообще поляна может и готова вместить более 120 тысяч любителей народного творчества», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Еще одной важной особенностью стала смена поколений среди творческих специалистов: наряду с мастерами старшего возраста к Бажовке присоединились молодые участники, устраивая мастер-классы и привлекая новое поколение к искусству народных ремесел.
Почетными гостями фестиваля стали делегации из Узбекистана, Тулы и Москвы. Участники из Тулы впервые привезли белевское кружево, лоскутное шитье и игрушки. В следующем году запланировано включение коллективов и ремесленников Бухары в программу Бажовки.
Своими впечатлениями от фестиваля поделилась его гостья Елена Коржавина.
«Отличный фестиваль. Талантливые коллективы — детские, молодежные, умудренные прожитыми годами. Прекрасные сценические костюмы у артистов и конкурсантов. Насыщенная, яркая и разнообразная программа фестиваля. А сцена в обрамлении живописного леса! Торговые ряды порадовали. Столько всего вкусного было! Удалось прикупить разных диковинок на свой вкус. Ряды с сувенирами радовали глаз. Искренняя благодарность участникам и организаторам, а так же всем, кто помогал и обеспечивал комфорт, чистоту и безопасность! Уезжать домой не хотелось! До встречи в следующем году!», — написала она в соцсети организаторов фестиваля.