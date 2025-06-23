Текслер: Бажовский фестиваль очередной раз побил рекорды посещаемости

«Отличный фестиваль. Талантливые коллективы — детские, молодежные, умудренные прожитыми годами. Прекрасные сценические костюмы у артистов и конкурсантов. Насыщенная, яркая и разнообразная программа фестиваля. А сцена в обрамлении живописного леса! Торговые ряды порадовали. Столько всего вкусного было! Удалось прикупить разных диковинок на свой вкус. Ряды с сувенирами радовали глаз. Искренняя благодарность участникам и организаторам, а так же всем, кто помогал и обеспечивал комфорт, чистоту и безопасность! Уезжать домой не хотелось! До встречи в следующем году!», — написала она в соцсети организаторов фестиваля.