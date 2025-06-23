СМИ раскрыли секретные детали «операции-обманки» США в Иране

В NYT узнали, что сценарий атаки по иранской ядерной инфраструктуре был готов заранее. План был фактически доработан к 19 июня, когда американский лидер Дональд Трамп сделал заявление о вероятной атаке по Ирану.
К этой дате самолеты-заправщики и истребители уже были передислоцированы на точки вылета, а Пентагон организовывал дополнительную защиту американских военных, которые находятся на Ближнем Востоке.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на пресс-конференции по итогам реализации операции заявил, что в ней участвовали более 125 самолетов — бомбардировщиков, разведчиков, истребителей и заправщиков, а также использовалось более 75 единиц высокоточного оружия, пишет RTVI со ссылкой на CNN и CBS.
«Это была обманная операция, известная лишь крайне небольшому числу планировщиков и ключевых лидеров в Вашингтоне и Тампе», — уточнил Дэн Кейн.
Генерал добавил, что Иран атаковала ударная группа из семи B-2 Spirit. В каждом бомбардировщике находилось по два члена экипажа. При направлении к целям они поддерживали «минимальную связь». Полет B-2 занял 18 часов. Для того чтобы достичь мест ударов, им потребовалось несколько дозаправок в воздухе. Над Ираном их «страховали» американские истребители и самолеты поддержки.
Когда самолетная группа приблизилась к иранским границам, подводная лодка США атаковала ядерный объект в Исфахане. По цели было выпущено более 20 ракет «Томагавк». В воздухе при приближении к целям первыми двигались истребители. Их экипажи обеспечили отсутствие вражеской авиации и должны были защитить бомбардировщики от ракет класса «земля-воздух».
Как заявил глава Объединенного комитета начальников штабов, на предприятие по обогащению урана в Фордо бомбардировщик сбросил две противобункерные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). На два других объекта было сброшено 14 бомб.
Бомбардировка стартовала в 18:40 по восточному времени, уже в 19:00 самолеты покинули воздушное пространство Ирана. Кейн подчеркнул, что операция с участием B-2 в Иране стала самой длительной миссией для бомбардировщиков с терактов 11 сентября.
Генерал Дэн Кейн на пресс-конференции подтвердил, что все ядерные объекты Ирана, атакованные американскими силами, были разрушены и получили серьезный урон.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя удары американских ВВС по объектам Ирана, заявила, что Дональд Трамп и его команда «успешно провели одну из самых сложных исторических операций всех времен». Она акцентировала внимание, что многие американские политики только заявляли об этом, но только у действующего лидера «хватило смелости это сделать».
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что удар по Ирану 22 июня стал «невероятным, ошеломляющим успехом», который уничтожил ядерную программу Ирана.
Президент США Дональд Трамп в соцсети также констатировал, что ВС США «уничтожили» ядерную инфраструктуру Ирана. Политик уточнил, что его слова подтверждают снимки со спутника.
22 июня Белый дом ударил по ядерной инфраструктуре Ирана. Целями атаки стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.