СМИ раскрыли секретные детали «операции-обманки» США в Иране

Генерал добавил, что Иран атаковала ударная группа из семи B-2 Spirit. В каждом бомбардировщике находилось по два члена экипажа. При направлении к целям они поддерживали «минимальную связь». Полет B-2 занял 18 часов. Для того чтобы достичь мест ударов, им потребовалось несколько дозаправок в воздухе. Над Ираном их «страховали» американские истребители и самолеты поддержки.