Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь развивается в авангарде олимпийского движения

Глава НОК выразил уверенность, что справедливость на международных спортивных соревнованиях будет восстановлена.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Беларусь развивается в авангарде олимпийского движения, его основополагающие принципы для государства остаются нерушимыми, заявил президент НОК Виктор Лукашенко.

Глава Национального олимпийского комитета в понедельник поздравил спортобщественность с Международным олимпийским днем.

Он уточнил, что 23 июня отмечают праздник, призванный через спорт и базовые ценности, объединять людей на благо созидания и прогресса всего человечества.

«Для нашей страны с богатейшей спортивной историей и традициями, которая и сегодня развивается в авангарде олимпийского движения, его основополагающие принципы: единство, уважение, дружба и сотрудничество — остаются нерушимыми. НОК Беларуси последовательно придерживается всех положений Олимпийской хартии, не позволяя себе вольных интерпретаций в угоду политическим манипуляциям», — цитирует пресс-служба НОК Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что в НОК продолжают большую работу для того, чтобы все международные структуры руководствовались этими принципами по отношению к атлетам из Беларуси и спортивной общественности страны не только на бумаге.

Президент Национального олимпийского комитета подчеркнул, что все больше атлетов из республики могут выступать на международных состязаниях. В свою очередь, растет и число спортивных организаций, осознающих абсурдность и вред для всего спорта от ранее принятых неправомерных решений.

Лукашенко выразил уверенность в том, что справедливость неизбежно будет восстановлена.

Он поблагодарил атлетов, тренеров, врачей и каждого члена спортивной команды Беларуси, олимпийской семьи.