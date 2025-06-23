Лукашенко: Беларусь развивается в авангарде олимпийского движения

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Беларусь развивается в авангарде олимпийского движения, его основополагающие принципы для государства остаются нерушимыми, заявил президент НОК Виктор Лукашенко.
Глава Национального олимпийского комитета в понедельник поздравил спортобщественность с Международным олимпийским днем.
Он уточнил, что 23 июня отмечают праздник, призванный через спорт и базовые ценности, объединять людей на благо созидания и прогресса всего человечества.
«Для нашей страны с богатейшей спортивной историей и традициями, которая и сегодня развивается в авангарде олимпийского движения, его основополагающие принципы: единство, уважение, дружба и сотрудничество — остаются нерушимыми. НОК Беларуси последовательно придерживается всех положений Олимпийской хартии, не позволяя себе вольных интерпретаций в угоду политическим манипуляциям», — цитирует пресс-служба НОК Лукашенко.
Он обратил внимание на то, что в НОК продолжают большую работу для того, чтобы все международные структуры руководствовались этими принципами по отношению к атлетам из Беларуси и спортивной общественности страны не только на бумаге.
Президент Национального олимпийского комитета подчеркнул, что все больше атлетов из республики могут выступать на международных состязаниях. В свою очередь, растет и число спортивных организаций, осознающих абсурдность и вред для всего спорта от ранее принятых неправомерных решений.
Лукашенко выразил уверенность в том, что справедливость неизбежно будет восстановлена.
Он поблагодарил атлетов, тренеров, врачей и каждого члена спортивной команды Беларуси, олимпийской семьи.