Шор оценил, к чему пришла Молдавия за 35 лет суверенитета

«Но Молдавия переживет эту чуму. Мы будем биться за наш суверенитет и нейтральный статус. Мы не позволим никому диктовать нам свои правила. Вместе с соратниками по блоку “Победа” работаем над тем, чтобы страна развивалась в соответствии с национальными интересами. У Молдавии есть свой путь, и каким ему быть, только народ может решать», — подчеркнул политик.