Шор оценил, к чему пришла Молдавия за 35 лет суверенитета

КИШИНЕВ, 23 июн — РИА Новости. Молдавский суверенитет за 35 лет своего существования превратился в разменную монету геополитических игр, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
Ранее президент Молдавии Майя Санду пригласила жителей Молдавии принять участие в марше суверенитета, который пройдет вечером 23 июня.
«Сегодня День суверенитета Молдавии. Можно подвести некоторые итоги 35-летия. Они, к сожалению, неутешительны. Санду и партия “Действие и солидарность” превратили наш суверенитет и самобытность в разменную монету геополитических игр. Страна все сильнее зависит от других государств, вязнет в долгах, перенимает чуждые ценности», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в стране идут постоянные нападки на свободу слова, разрушена система правосудия, преследуются любые формы инакомыслия.
«Но Молдавия переживет эту чуму. Мы будем биться за наш суверенитет и нейтральный статус. Мы не позволим никому диктовать нам свои правила. Вместе с соратниками по блоку “Победа” работаем над тем, чтобы страна развивалась в соответствии с национальными интересами. У Молдавии есть свой путь, и каким ему быть, только народ может решать», — подчеркнул политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.