Эксперты рассказали, как Иран может ответить на атаки США

Разведка США заявила, что ополченцы, поддерживающие Иран, могут атаковать американские базы в Ираке или Сирии. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет The New York Times. По словам источника, пока группировки воздерживаются от активных действий, а иракские власти делают все возможное, чтобы предотвратить атаки на американские базы. На этом фоне Госдеп США распространил предупреждение для своих граждан за границей с рекомендациями соблюдать повышенную осторожность в связи с возможными нападениями, пишет РБК. Ранее CNN сообщал, что свыше 500 сотрудников выехали из посольства США в Ираке.
По информации NBC американские военные базы и объекты уже несколько месяцев пребывают в состоянии высокой боеготовности. Как сообщает телеканал, США ждут ответных действий со стороны Ирана после ударов 22 июня, причем наибольшую тревогу в Вашингтоне вызывают первые 48 часов после сброса бомб.
Эксперты анализируют несколько вариантов ответа Тегерана. Рассмотрим каждый из них.
Удар по базам США в соседних странах
Иран вряд ли на это пойдет, считают эксперты. Такой ответ неизбежно повлечет масштабные удары со стороны американцев — есть сомнение, что Тегеран сейчас к такому готов, отмечает политолог Александр Каргин. Остается наиболее вероятный вариант с прокси. Однако, по мнению политолога, он сегодня наименее эффективен, так как «практически все иранские прокси находятся в ослабленном состоянии и не способны нанести американцам серьезного вреда».
Атаки баз США в регионе с привлечением спящих ячеек для ударов по объектам США по всему миру — это очень рискованный, но не беспроигрышный вариант, считает политолог Кирилл Семенов.
Он тоже возможен, так как в итоге Трамп может не остановиться на нынешних атаках и решит поддержать Нетаньяху по всем направлениям атак.
Точечные ответы американцам с предупреждением их через третьи стороны с последующим выходом на де-эскалацию могут стать воспроизведением 2020 года, считает политолог Илия Куса. Эксперт напомнил, что США и Иран обменялись ударами после убийства Касема Сулеймани в Багдаде, но не ушли в тотальную конфронтацию.
Перекрытие Ормузского пролива
Куса отмечает, что иранский парламент уже формальное добро на этот шаг дал, теперь свое слово должен сказать Совбез страны. Возможности перекрыть пролив у иранского флота есть. Такой шаг почти наверняка вынудит США и союзников атаковать иранские корабли, обвинив их в нарушении свободы судоходства, что расширит географию войны и втянет в нее больше игроков, отмечает эксперт.
Пострадают аравийские монархии Залива, Европа, Азия от скачков цен на нефть и блокирования до 25% мировой торговли нефтью. В таком случае Иран окажется в региональной войне, которая может разрушить его политическую систему, но вместе с ней и стабильность Ближнего Востока и Южной Азии.
Перекрытие пролива повлечет за собой серьезные последствия, уверен политолог Александр Каргин.
Рост цен на нефть и газ — резкий, возможно, до 150−200 долларов за баррель. Дестабилизация рынков — особенно в странах, зависящих от нефти из Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, ОАЭ и Ирака. Инфляция — из-за роста цен на топливо и логистику, по всему миру.
Политолог Кирилл Семенов считает, что «перекрытие пролива может испортить отношения с соседями из Аравии, которые сейчас вынуждены занимать скорее проиранскую позицию». И это будет большая потеря для Ирана, если он намерен играть в долгую, уверен эксперт.
Продолжение атак на Израиль
Логика здесь будет не столько в расширении географии войны и ее глобализации, сколько во втягивании Израиля в войну на истощение, комментирует Илия Куса.
Расчет будет на то, что Израиль сам попросит о перемирии, будучи не в состоянии продолжать войну слишком долго, а также на то, что США не будут дальше бомбить Иран, так как дали понять, что их удары по ядерным объектам были одноразовой акцией.
Эксперт Кирилл Семенов считает, что вариант продолжения атак на Израиль наиболее вероятен в сегодняшних реалиях. Иран может сделать вид, что вообще ничего страшного не случилось и с ядерной программой все в порядке, все что повреждено — будет восстановлено и больше ядерную тему не поднимать.
Этот вариант предусматривает, что, не обращая внимание на американские удары, продолжать утюжить ракетами Израиль, увеличивая давление ещё и «за того парня», то есть Трампа. Что не запустили по базам США, пусть и дальше летит по Израилю. И здесь уже главный вопрос в реальных возможностях Ирана продолжать атаки.
Возвращение за стол переговоров
Такой вариант означает принятие политических рисков, вместе с выходом на де-эскалацию с расчетом на сделку с США и стабилизацию экономической ситуации в стране. Этот шаг может привести к снятию санкций с Ирана и к заморозке ядерной программы на долгое время, считает Илия Куса. По сути это будет сдача позиций с риском внутренней дестабилизации и междоусобицы в рядах элит. Готов ли Иран сегодня пойти на это — большой вопрос.