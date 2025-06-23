Эксперты рассказали, как Иран может ответить на атаки США

Разведка США заявила, что ополченцы, поддерживающие Иран, могут атаковать американские базы в Ираке или Сирии. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет The New York Times. По словам источника, пока группировки воздерживаются от активных действий, а иракские власти делают все возможное, чтобы предотвратить атаки на американские базы. На этом фоне Госдеп США распространил предупреждение для своих граждан за границей с рекомендациями соблюдать повышенную осторожность в связи с возможными нападениями, пишет РБК. Ранее CNN сообщал, что свыше 500 сотрудников выехали из посольства США в Ираке.