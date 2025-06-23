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Лукашенко встречается с губернатором Кузбасса

Кузбасс — один из главных покупателей белорусских карьерных самосвалов, поэтому визит главы угольного региона Сибири начался с поездки в Жодино, где он посетил БелАЗ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июня — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в понедельник встречу с губернатором Кемеровской области России Ильей Середюком, передает корреспондент Sputnik.

Визит губернатора Кемеровской области в Беларусь начался 21 июня с посещения предприятия БелАЗ в Жодино. Делегация региона, которую он возглавил, подробно ознакомилась с возможностями белорусского завода, где производят самый большие карьерные самосвалы в мире.

Кузбасс — один из основных покупателей техники этого производителя. На угольных разрезах Кемеровской области работают более трех тысяч единиц техники БелАЗ — карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн и спецтехника различного назначения. Потребителями продукции являются более 400 предприятий области.

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