Лукашенко встречается с губернатором Кузбасса

МИНСК, 23 июня — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в понедельник встречу с губернатором Кемеровской области России Ильей Середюком, передает корреспондент Sputnik.
Визит губернатора Кемеровской области в Беларусь начался 21 июня с посещения предприятия БелАЗ в Жодино. Делегация региона, которую он возглавил, подробно ознакомилась с возможностями белорусского завода, где производят самый большие карьерные самосвалы в мире.
Кузбасс — один из основных покупателей техники этого производителя. На угольных разрезах Кемеровской области работают более трех тысяч единиц техники БелАЗ — карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн и спецтехника различного назначения. Потребителями продукции являются более 400 предприятий области.