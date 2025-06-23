Лукашенко встречается с губернатором Кузбасса

Кузбасс — один из основных покупателей техники этого производителя. На угольных разрезах Кемеровской области работают более трех тысяч единиц техники БелАЗ — карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн и спецтехника различного назначения. Потребителями продукции являются более 400 предприятий области.