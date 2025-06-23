Каллас не исключила введения ЕС санкций против Ирана

«В рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — “Газета.Ru”) у нас есть действующие обязательства. У нас есть механизм быстрого реагирования, который заключается в восстановлении всех санкций, если не будет улучшений», — сказала Каллас.
Она подчеркнула, что у Ирана не должно быть ядерного оружия и призвала другие страны работать в этом направлении.
В 2015 году Россия, США, Китай, Германия, Великобритания, Франция и Иран заключили ядерную сделку, предполагающую снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ядерной программы.
В мае 2018 года США вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства Ирана. В ответ в Тегеране сообщили о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке, в частности, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Она выразила надежду на продолжение переговоров с Ираном касательно ядерных тем и более широких вопросов безопасности в Европе.