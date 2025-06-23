Каллас не исключила введения ЕС санкций против Ирана

В мае 2018 года США вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства Ирана. В ответ в Тегеране сообщили о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке, в частности, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.