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Почему Молдова закрывает границы: Десятки человек не смогли въехать в страну — якобы из «соображений безопасности»

Молдавские пограничники не пустили в Молдову спортсменов.

Источник: Комсомольская правда

Несколько человек не смогли въехать в Республику Молдова в эти выходные, сообщает МВД. По данным ведомства, отказ основан на «соображениях безопасности». Однако скольким лицам отказали и гражданами, какой страны они являются — не уточняется.

«Пограничная полиция действует строго в соответствии с положениями национального законодательства. Все лица, представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности, подвергаются необходимым проверкам в полном соответствии с действующими правовыми нормами», — говорится в сообщении.

Оказывается, молдавские пограничники не пустили спортсменов, которые якобы угрожали национальной безопасности Молдовы.

Об опасности поведал депутат парламента от фракции PAS Лилиан Карп.

P. S. Не поняли одного: а у нас что разорваны дипломатические отношения с Россией? Или мы воюем с кем-то?

А сколько наших граждан проживает в РФ, если и их зеркально не будут пускать в страну проживания? Но ведь простой народ PAS не волнует. Да, и диаспора, проживающая в России, с их точки зрения, — «неправильная», резюмирует WTF?!