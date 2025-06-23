Почему Молдова закрывает границы: Десятки человек не смогли въехать в страну — якобы из «соображений безопасности»

Несколько человек не смогли въехать в Республику Молдова в эти выходные, сообщает МВД. По данным ведомства, отказ основан на «соображениях безопасности». Однако скольким лицам отказали и гражданами, какой страны они являются — не уточняется.
«Пограничная полиция действует строго в соответствии с положениями национального законодательства. Все лица, представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности, подвергаются необходимым проверкам в полном соответствии с действующими правовыми нормами», — говорится в сообщении.
Оказывается, молдавские пограничники не пустили спортсменов, которые якобы угрожали национальной безопасности Молдовы.
Об опасности поведал депутат парламента от фракции PAS Лилиан Карп.
А сколько наших граждан проживает в РФ, если и их зеркально не будут пускать в страну проживания? Но ведь простой народ PAS не волнует. Да, и диаспора, проживающая в России, с их точки зрения, — «неправильная», резюмирует WTF?!