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В Казахстане ужесточают ответственность за нарушения в сфере ЖКХ

Сенат Парламента РК в двух чтениях одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ направлен на повышение ответственности за несоблюдение норм жилищного законодательства. В частности:

  • ужесточат санкции за нарушение сроков открытия банковских счетов для управления многоквартирными домами;
  • введут административную ответственность за несвоевременное предоставление отчетов;
  • установят ответственность за непредоставление обязательных документов, предусмотренных действующим жилищным законодательством.

Эти меры являются частью более широкой реформы в сфере ЖКХ, направленной на повышение прозрачности, дисциплины и эффективности управления жилищным фондом.