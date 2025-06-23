В Казахстане ужесточают ответственность за нарушения в сфере ЖКХ

Документ направлен на повышение ответственности за несоблюдение норм жилищного законодательства. В частности:
- ужесточат санкции за нарушение сроков открытия банковских счетов для управления многоквартирными домами;
- введут административную ответственность за несвоевременное предоставление отчетов;
- установят ответственность за непредоставление обязательных документов, предусмотренных действующим жилищным законодательством.
Эти меры являются частью более широкой реформы в сфере ЖКХ, направленной на повышение прозрачности, дисциплины и эффективности управления жилищным фондом.