FT узнала о «безумии» вокруг обсуждения вывода войск США из Европы

«Взаимодействуйте с американцами изо всех сил, чтобы держать их на близком расстоянии, и в то же время готовьтесь как можно быстрее к тому, что они выведут войска», — заявил европейский чиновник на условиях анонимности, описав ситуацию как «безумие». «Но весь контекст также безумен», — добавил он.