Шор: Санду и PAS превратили суверенитет Молдовы в разменную монету

«Санду и PAS превратили наш суверенитет и самобытность в разменную монету геополитических игр. Страна все сильнее зависит от других государств, вязнет в долгах, перенимает чуждые ценности. Идут постоянные нападки на свободу слова, разрушена система правосудия, преследуются любые формы инакомыслия», — заявил политик.