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Шор: Санду и PAS превратили суверенитет Молдовы в разменную монету

По мнению оппозиционного политика Илана Шора, правящий режим превратил суверенитет Молдовы в предмет торга.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Неутешительные итоги в 35-ю годовщину подписания Декларации о суверенитете Молдовы подвел оппозиционный политик, лидер блока «Победа» Илан Шор.

«Санду и PAS превратили наш суверенитет и самобытность в разменную монету геополитических игр. Страна все сильнее зависит от других государств, вязнет в долгах, перенимает чуждые ценности. Идут постоянные нападки на свободу слова, разрушена система правосудия, преследуются любые формы инакомыслия», — заявил политик.

По его мнению, «Молдова переживет эту чуму».

«Мы будем биться за наш суверенитет и нейтральный статус. Мы не позволим никому диктовать нам свои правила», — пообещал Шор.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы страна развивалась в соответствии с национальными интересами.

Принятая 23 июня 1990 года Декларация о суверенитете в первой статье провозглашала, что «Советская Социалистическая Республика Молдова есть суверенное государство. Суверенитет ССР Молдова — естественное и необходимое условие существования государственности Молдовы».

В статье 13 Декларации отмечается, что «эта Декларация служит основой для разработки новой Конституции Республики Молдова, совершенствования республиканского законодательства и позиции Республики Молдова по подготовке и заключению Союзного договора суверенных государств».