Минсельхоз запускает миллиардные льготы для фермеров

Значительное внимание уделено обновлению сельхозтехники: в 2025 году на «Льготный лизинг» предусмотрено 250 млрд тенге. Это позволит закупить не менее 6 тысяч единиц новой техники. С момента открытия приема заявок (с 24 февраля) поступило уже более 3600 заявок на сумму 140,1 млрд тенге.