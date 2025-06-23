Иран атаковал ракетами и беспилотниками-камикадзе всю территорию Израиля

«КСИР утром в понедельник нанес удары по различным целям на оккупированных территориях несколькими ракетами в 21-й волне своей ракетной операции. В ходе этого комбинированного удара использовались твердотопливные ракеты и боеголовки на жидком топливе, а также беспилотники-камикадзе, — приводит заявление иранских военных агентство Mehr. — В ходе этой атаки КСИР изменил тактику обстрелов Тель-Авива и Хайфы и атаковал многочисленные цели с севера на юг оккупированных территорий».