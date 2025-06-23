Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран атаковал ракетами и беспилотниками-камикадзе всю территорию Израиля

ТЕГЕРАН, 23 июня. /ТАСС/. Иран в ходе очередного ракетного обстрела атаковал цели на всей территории Израиля. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«КСИР утром в понедельник нанес удары по различным целям на оккупированных территориях несколькими ракетами в 21-й волне своей ракетной операции. В ходе этого комбинированного удара использовались твердотопливные ракеты и боеголовки на жидком топливе, а также беспилотники-камикадзе, — приводит заявление иранских военных агентство Mehr. — В ходе этой атаки КСИР изменил тактику обстрелов Тель-Авива и Хайфы и атаковал многочисленные цели с севера на юг оккупированных территорий».

«Первоначальные сообщения указывают на то, что север Хайфы, Хайфа, Тель-Авив, Ашкелон, Акко и Ашдод подверглись ударам иранских ракет, также большое количество ракет поразило Цфат, Лахиш к югу от Тель-Авива, Ашкелон, Ашдод и Бейт-Шеан», — говорится в заявлении.