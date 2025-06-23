Полковник Ходаренок: каждый день ведения войны будет ухудшать положение Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана, и ближайшие 48 часов будут особенно напряженными, сообщает телеканал NBC. Из-за чего Тегерану понадобилось столько времени на ответ и почему положение Ирана ухудшается с каждым днем, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Надо прямо сказать, что поведение военно-политического руководства Тегерана в этом конфликте не всегда и не совсем понятно. К примеру, почему Ирану требуется 48 часов для того, чтобы ответить на удар 22 июня стратегических бомбардировщиков В-2А и крылатых ракет морского базирования?
Можно, конечно, сказать — Тегерану надо подготовиться, спланировать боевые действия, создать требуемые группировки, выделить необходимое количество средств поражения. Однако все это как-то идет вразрез с классикой военного искусства.
К примеру, средствами радиолокационной разведки ВС Ирана стратегические бомбардировщики В-2А должны быть обнаружены еще на подходе к государственной границе Исламской Республики (РЛС метрового диапазона неплохо «видят» самолеты малой радиолокационной заметности). Другой вопрос, конечно, осталось ли у Тегерана хоть что-нибудь из средств радиолокационной разведки после ударов Израиля.
При входе этой формации в воздушное пространство Ирана военно-политическое руководство в Тегеране уже имело полное право отдать приказ на нанесение ответного удара по базам США в регионе. Тут ведь дорога каждая секунда.
Почему не отвечает Тегеран?
Однако на практике этого не произошло. А что неожиданного и из ряда вон выходящего оказалось для вождей Ирана в этой обстановке? Ведь никаким особенным оракулом и выдающимся прогнозистом не надо было быть, чтобы предсказать вмешательство США в этот вооруженный конфликт и заранее спланировать все возможные ответные меры.
Но ответный удар так до сих пор не состоялся. Причина подобного промедления в ходе военных действий не совсем понятна. Как известно, ~на войне одна минута решает исход баталии, один час определяет успех кампании, один день — судьбу империи~ (Александр Суворов).
А за эти 48 часов самолеты ВВС Израиля, пользуясь полным господством в воздухе, еще более ослабят боевые и оперативные возможности Вооруженных сил Ирана. Так что медлительность военно-политического руководства Ирана в этом плане не совсем понятна. В ходе вооруженного конфликта надо или воевать с полным напряжением всех имеющихся в распоряжении сил и средств, или не воевать вовсе.
Или, например, до сих пор нет ясного ответа, почему не состоялся ответно-встречный удар Ирана 13 июня, сразу после первого удара ВВС Израиля? Казалось бы, взлет более 200 самолетов Израиля должен быть обнаружен всеми силами и средствами разведки Ирана, включая и агентурные сети. Уже после подъема в воздух израильских истребителей в Тегеране имели полное право на ответно-встречный удар.
И вновь ничем не необъяснимая задержка с какими-либо решительными действиями. А ведь, казалось бы, подобного развития событий в Тегеране ожидали в течение десятилетий и все действия сил и средств Ирана в этом случае должны быть спланированы и расписаны до минуты.
В настоящее время интенсивность ракетных ударов по объектам на территории Израиля снижается, хотя и отдельные оперативно-тактические баллистические ракеты Ирана прорываются через противоракетную оборону еврейского государства.
Иногда даже высказывается мысль, что тем самым Иран экономил ракеты для последующего удара по базам США в регионе. Хотя подобное поведение иранского руководства попахивает воинским преступлением. Когда по объектам твоей страны непрерывно наносят ракетно-авиационные удары, а ты «экономишь» средства поражения для каких-то последующих действий, это выглядит, по меньшей мере, странным.
И главное — если Тегеран «не снес» Израиль в первом мощном ударе (или не переломил обстановку в свою пользу в течение первых двух-трех суток), то каждый последующий день ведения вооруженной борьбы будет только ухудшать положение Ирана.
Силы Ирана на исходе?
У Исламской Республики будут неумолимо истощаться средства ведения вооруженной борьбы (а восполнять их в условиях постоянных бомбардировок ВВС Израиля крайне проблематично), в свою очередь, у Израиля они будут только наращиваться за счет масштабной и постоянно возрастающей помощи Соединенных Штатов.
Нет сомнения в том, что Израиль и США предпринимают самые экстренные меры для усиления возможностей противоракетной обороны израильской стороны. Нельзя исключать, что противоракеты и комплексы в срочном порядке перебрасываются на Ближний Восток самолетами военно-транспортной авиации США.
И в заключение. Не стоит преувеличивать мощь оперативно-тактических баллистических ракет Ирана (преуменьшать, конечно, тоже не надо). Прибегнем к самым простым расчетам. Вес боевой части ракеты ОТРК обычно 250−500 кг. По некоторым данным, Иран уже запустил около 500 ракет. Возникает вопрос — сколько осталось? Предположим, 1500 тысячи (подобная цифра относится весьма к оптимистическим оценкам). Далеко не все из этих изделий находятся в боеготовом состоянии и долетят до объектов поражения.
Примерно такое же количество авиационных средств поражения (разумеется, в тротиловом эквиваленте) ВВС Израиля расходуют за три-четыре дня интенсивной боевой работы. Но если для израильских пилотов подобный расход боеприпасов далеко не критичен и легко возобновляем, то воспроизводство иранских баллистических ракет дело весьма трудоемкое.
А других средств воздействия на противника у Ирана практически нет. ~И баллистическими ракетами в обычном снаряжении войну выиграть нельзя.~ Для этого нужны согласованные усилия всех видов вооруженных сил и родов войск. Так что вполне возможно, к уступчивости Ирана в плане завершения конфликта может привести элементарное истощение запасов ракет ОТРК.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),