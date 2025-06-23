Полковник Ходаренок: каждый день ведения войны будет ухудшать положение Ирана

Однако на практике этого не произошло. А что неожиданного и из ряда вон выходящего оказалось для вождей Ирана в этой обстановке? Ведь никаким особенным оракулом и выдающимся прогнозистом не надо было быть, чтобы предсказать вмешательство США в этот вооруженный конфликт и заранее спланировать все возможные ответные меры.