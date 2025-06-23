Иранский парламент решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

В середине июня МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой говорилось, что Иран не выполняет свои обязательства в рамках режима нераспространения ядерного оружия. В частности, отмечалось в документе, Тегеран не предоставил агентству «технически обоснованных объяснений» по поводу присутствия искусственно созданных частиц урана на незадекларированных объектах. «К сожалению, Иран неоднократно либо не отвечал на вопросы агентства, либо предоставлял технически недостоверные ответы», — сообщал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.