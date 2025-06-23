Нужны гарантии: Лукашенко о поставках техники в Сибирь

«Если с вашей стороны будут гарантии, честно, чтобы мы поставили по лизингу, чтобы плата была. Потому что мы десятки миллионов долларов потеряли в России, когда сотрудничали без гарантии неизвестно с какими компаниями, они разваливались, уходили, а потом генеральные прокуроры России и Беларуси по всей России искали этих людей для того, чтобы привлечь к ответственности. Это не дело. Поэтому нам нужны гарантии или чтобы вы рекомендовали порядочного человека или порядочных людей с вашей стороны», — подчеркнул белорусский лидер.