Нужны гарантии: Лукашенко о поставках техники в Сибирь

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Кузбасс для автомобилей БЕЛАЗ — это испытательный полигон, самые передовые образцы машин проходят испытания там, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кемеровской области Ильей Середюком, передает корреспондент Sputnik.
Он отметил, что в республика поставляет в этот российский регион много карьерных самосвалов и другой техники.
Самые передовые образцы БелАЗов мы поставляем к вам. Там они проходят апробацию, в том числе и беспилотные, с газомоторным топливом и так далее. Первые машины поставляем мы к вам — так уж сложилось.
Вместе с тем, по его словам, есть проблема, которую нужно решить. В Кузбассе создан мультибрендовый центр, в котором представлена белорусская продукция машиностроения: помимо БелАЗов, это сельскохозяйственная и пассажирская техника.
Белорусский лидер заверил губернатора, что республика готова расширить сотрудничество с Кузбассом и предложил подумать, как мультибрендовый центр задействовать таким образом, чтобы увеличивал увеличивал объемы продаж. Беларусь готова сотрудничать с сибирскими компаниями с определенными преференциями, в том числе и по лизингу. Единственное условие — нужны гарантии.
«Если с вашей стороны будут гарантии, честно, чтобы мы поставили по лизингу, чтобы плата была. Потому что мы десятки миллионов долларов потеряли в России, когда сотрудничали без гарантии неизвестно с какими компаниями, они разваливались, уходили, а потом генеральные прокуроры России и Беларуси по всей России искали этих людей для того, чтобы привлечь к ответственности. Это не дело. Поэтому нам нужны гарантии или чтобы вы рекомендовали порядочного человека или порядочных людей с вашей стороны», — подчеркнул белорусский лидер.
Не хуже, чем на Западе
Также Лукашенко посоветовал обратить внимание кемеровского губернатора на пассажирскую технику, которая производится в Минске — автобусы, троллейбусы, электробусы. И традиционно упомянул о возможностях сельскохозяйственной промышленности.
Вы знаете, мы производим весь шлейф сельхозтехники — от посевной до уборочной машины. Они у нас уже не хуже, а порой и превосходят аналоги зарубежные. Когда-то я помню, Гомсельмашу ставил задачу, чтобы мы Claas и John Deere не покупали. Немцы и американцы хорошие комбайны делают, а мы произвели свои. У нас на выставке эти комбайны есть, вы можете их посмотреть.
Кроме того, белорусская сторона готова работать с регионом в области семеноводства, племенного разведения скота, картофелеводства.
«В общем, спектр отношений огромный. И знайте: если только мы способны подставить плечо вашему региону, мы всегда готовы это сделать», — подытожил Лукашенко.