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СМИ: полиция Лос-Анджелеса удалила пост с соболезнованиями Ирану

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес удалил сообщение, в котором выражались соболезнования в связи с последними событиями в Иране. По данным Fox News, в опубликованном ранее посте содержались слова сочувствия пострадавшим в результате авиаудара США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: LASDHQ

«Наши сердца с жертвами и семьями, пострадавшими от недавних бомбардировок в Иране», — приводит URA.RU цитату опубликованного поста.

Первоначально в сообщении напрямую говорилось об американских ударах по Ирану. Позже ссылки на действия США были удалены, а затем публикация вовсе исчезла с официального ресурса департамента.

После удаления поста департамент шерифа оперативно опубликовал очередное заявление, в котором принес извинения. В сообщении отмечалось, что предыдущая публикация была признана «неуместной и оскорбительной». Кроме того, она не отражала позицию руководства и ведомства.

Шериф Роберт Луна подчеркнул, что правоохранительные органы воздерживаются от комментариев по вопросам внешней политики и военных действий. В офисе шерифа округа также рассказали, что начались внутренние проверки по выяснению обстоятельств публикации поста спорного сообщения.