СМИ: полиция Лос-Анджелеса удалила пост с соболезнованиями Ирану

«Наши сердца с жертвами и семьями, пострадавшими от недавних бомбардировок в Иране», — приводит URA.RU цитату опубликованного поста.
Первоначально в сообщении напрямую говорилось об американских ударах по Ирану. Позже ссылки на действия США были удалены, а затем публикация вовсе исчезла с официального ресурса департамента.
После удаления поста департамент шерифа оперативно опубликовал очередное заявление, в котором принес извинения. В сообщении отмечалось, что предыдущая публикация была признана «неуместной и оскорбительной». Кроме того, она не отражала позицию руководства и ведомства.
Шериф Роберт Луна подчеркнул, что правоохранительные органы воздерживаются от комментариев по вопросам внешней политики и военных действий. В офисе шерифа округа также рассказали, что начались внутренние проверки по выяснению обстоятельств публикации поста спорного сообщения.