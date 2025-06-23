Как ирано-израильский конфликт может отразиться на Казахстане

— Единственная железная дорога, которая ведет на юг, проходит через Иран. Других железных дорог нет. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы никаким образом не повлияло. Мы не так много возим пока, поскольку иранские железные дороги не в лучшем состоянии находятся. Есть проблемы с переходами станций. Но планы у нас в принципе были большие в этом аспекте. Поэтому будем наблюдать за ситуацией, — добавил вице-премьер.